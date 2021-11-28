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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندى تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

نادية الجندى
نادية الجندى

نشرت الفنانة نادية الجندى مجموعة من الصور من كواليس تكريمها بالمنتدى الاجتماعي للثقافة العربية والتى أعربت فيه عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم. 

وعلقت نادية الجندى على الصور عبر حسبها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : “فريق العمل الجميل بشكركم وبحكم أوووي.. Mackup علاء التونسي.. Hairstyles محمد حافظ.. Dress هاني البحيري”. 

وظهرت نادية الجندى فى الصورة بإطلالة شبابية لفتت من خلالها الانظار حيث تلقت عديد من التعليقات الايجابية على الصور ولعل من ابرزها الشابة نادية الجندى. 

كما وجهت الشكر إلى المسئولين عن المنتدى قائلة : "تكريمي بالأمس في القاهرة.. من فعاليات "المنتدى الإجتماعي للثقافة العربية" تحت عنوان "السلام طريقنا والمحبة وحدها تجمعنا" في سبيل وقف النزاعات والصراعات بين شعوب الأرض.

وقالت نادية الجندى : “شكراً علي التكريم.. ولكل القائمين علي هذا المؤتمر”. 

نادية الجندى ومهرجان القاهرة 

وكانت حرصت الفنانة نادية الجندى على التواجد بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى خطفيت فيه الانظار بطلالتها الجريئة. 

عبرت الفنانة نادية الجندي، عن عميق سعادتها بانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية، مؤكدة أنه أهم مهرجان لأنه يحمل إسم عاصمة مصر والوجه الحضاري لها.

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وأضافت نادية الجندي، في تصريحات لقناة دي إم سي مصر، الجمعة: “أحرص على التواجد فيه وتكرمت فيه سابقا، واعتز كثيرا بهذا التكريم، ولابد من الدولة تقديم دعم أكبر لمهرجان القاهرة السينمائي”.

وتابعت نادية الجندي، أن المهرجان في حاجة لمزيد من الدعم والحضور الكبير من قبل نجوم عالميين، كما كان في السابق.

وأكدت أن تكريم الفنانة نيللي أمرا أسعدهم جميعا وتأخر كثيرا، لافتة إلى أنها فنان من زمن الفن الجميل.

نادية الجندي الفنانة نادية الجندي المنتدى الإجتماعي للثقافة العربية مهرجان القاهرة اخبار نادية الجندى

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