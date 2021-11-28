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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة صفاء سلطان بجلطة في القدم.. أسبابها وأعراضها.. 3 أمراض تهدد صحتك عند الإفراط في تناول المسكنات

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

احذرها.. 3 أمراض تهدد صحتك عند الإفراط في تناول المسكنات

المسكنات من الأدوية التي يتناولها الكثير من الأشخاص حول العالم لأسباب عديدة، ولكن يمكن أن يكون لمسكنات الألم آثار سلبية جدًا على جسمك. 

كما لا يقتصر تأثير المسكنات على الجهاز العصبي المركزي وقدرة الجسم الطبيعية على تخفيف الألم أيضًا، في الواقع ، يمكن أن يكون للاعتماد على مسكنات الألم والإدمان تأثير مضاعف في جميع أنحاء الجسم:

هيئة الدواء توضح العلاج المناسب لعدوى الأذن الوسطي عند الأطفال

 يتعرض الكثير من الأطفال بالإصابة بالتهابات الأذن ، عندما تدخل الفيروسات أو البكتيريا إلى الأذن الوسطى ، وهي المساحة الموجودة خلف طبلة الأذن. 

ونشرت هيئة الدواء المصرية، علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك بعد التعليمات الخاصة بطرق علاج عدوي الاذن الوسطي حيث تعتمد خيارات علاج عدوى الأذن الوسطى على العديد من العوامل زي عمر الطفل وشدة الأعراض.

أغربها قرحة الجهاز الهضمي.. أسباب غير متوقعة لفقر الدم عند الرجال

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مشكلة عالمية، تقول إحدى الدراسات إنها مسئولة عن حوالي ثمانية وفيات كل عام، وعادة ما يوصف فقر الدم بأنه حالة توجد لدى النساء في سن الإنجاب والأطفال، وانتشار فقر الدم أقل لدى الرجال بالمقارنة مع هذه الفئات.

على الرغم من أن النسبة المئوية للزيادة في الرجال المصابين بفقر الدم أقل بكثير مقارنة بالنساء والأطفال، إلا أنها مصدر قلق بسبب الزيادة في معدل الانتشار مقارنة ببيانات السنوات السابقة.

بعد إصابة صفاء سلطان بجلطة في القدم.. ما هي أسبابها وأعراضها

تعرضت النجمة السورية صفاء سلطان​ لوعكة صحية ؛ وتم نقلها إلى المستشفى ، وبعد إجراء  التحاليل ثبت اصابتها بجلطة دموية في القدم ".

الكثيرون لا يعرفون أسباب حدوث الجلطة وعادة ما تتكون جلطات الدم في الأوردة العميقة في الفخذ أو أسفل الساق ، ولكن يمكن أن تتطور  في مناطق أخرى من الجسم والأسماء الأخرى المرتبطة بهذه الحالة قد تشمل:

الجهاز الهضمي نشرة المرأة والصحة جلطات الدم اضرار المسكنات فقر الدم

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