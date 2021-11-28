جنوب الوادي تحتفل بحصول 135 عضو هيئة تدريس على شهادة دولية في ريادة الأعمال

أعرب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن بالغ سعادته بالدور الفعال لمركز التطوير الوظيفى بالتعاون مع شركة تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة، والذى أسفر عن حصول 135عضو هيئة تدريس و هيئة معاونة على شهادة دولية فى ريادة الأعمال.



و أكد غرباوى ، أن اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالتعرف و ممارسة أدوار تدعم العملية التعليمية و البحثية يدل على الرغبة المستمرة فى التطوير الشخصى و المؤسسي.

و قدم غرباوى ، الشكر للمركز و أعضائه و فريق المتطوعين من الطلاب و الخريجين ، و شركة التطوير لتعاونها مع الجامعة ، مؤكداً ضرورة تقديم المزيد فى مجالات تطور مهارات منسوبى الجامعة.



و أشار الدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفى ، إلى أن تطوير مثل هذه المهارات يحقق أحد أهداف المركز فى إعداد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لنقل مهارات ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة و العمل الحر إلى طلاب و خريجى الجامعة لتحسين مهارات سوق العمل لديهم.

و أوضح عمران ، بأن مشاركة ١٣٥ عضو هيئة تدريس من ١٧ كلية يعنى رغبة واضحة فى التطوير المهنى و استمرار تدريب الطلاب و الخريجين من خلال أعضاء هيئة التدريس الذى تم اعدادهم.

تكريم الحاصلين على شهادة دولية فى ريادة الأعمال

تكريم الحاصلين على شهادة دولية فى ريادة الأعمال

تكريم الحاصلين على شهادة دولية فى ريادة الأعمال

تكريم الحاصلين على شهادة دولية فى ريادة الأعمال