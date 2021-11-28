جنوب الوادي تحتفل بحصول 135 عضو هيئة تدريس على شهادة دولية في ريادة الأعمال

أعرب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن بالغ سعادته بالدور الفعال لمركز التطوير الوظيفى بالتعاون مع شركة تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة، والذى أسفر عن حصول 135عضو هيئة تدريس و هيئة معاونة على شهادة دولية فى ريادة الأعمال.
و أكد غرباوى ، أن اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالتعرف و ممارسة أدوار تدعم العملية التعليمية و البحثية يدل على الرغبة المستمرة فى التطوير الشخصى و المؤسسي.
و قدم غرباوى ، الشكر للمركز و أعضائه و فريق المتطوعين من الطلاب و الخريجين ، و شركة التطوير لتعاونها مع الجامعة ، مؤكداً ضرورة تقديم المزيد فى مجالات تطور مهارات منسوبى الجامعة.
و أشار الدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفى ، إلى أن تطوير مثل هذه المهارات يحقق أحد أهداف المركز فى إعداد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لنقل مهارات ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة و العمل الحر إلى طلاب و خريجى الجامعة لتحسين مهارات سوق العمل لديهم.
و أوضح عمران ، بأن مشاركة ١٣٥ عضو هيئة تدريس من ١٧ كلية يعنى رغبة واضحة فى التطوير المهنى و استمرار تدريب الطلاب و الخريجين من خلال أعضاء هيئة التدريس الذى تم اعدادهم.