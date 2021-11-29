متفوقا على آيفون 13 بروماكس.. هاتف رائد من أوبو يحتل المرتبة الأولى عالميا لأداء البطارية

حقق هاتف أوبو الرائد Oppo Reno 6 5G، أعلى النقاط في تصنيف شركة DxOMark من حيث أداء البطارية، حيث حصل الهاتف المحمول على مجموع نقاط مرتفع من تصنيف المتصدر السابق وهو هاتف آبل الأكثر تكلفة "آيفون 13 برو ماكس".



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، حصل هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G، على مجموع نقاط بلغت 96 نقطة، مما جعله يتصدر المرتبة الأولى عالميا بين جميع الأجهزة من ناحية أداء البطارية إلى جانب المركز الأول في كل من اختبارات الشحن والكفاءة، بفارق 7 نقاط مقارنة بتصنيف أداء هاتف آبل iPhone 13 Pro Max الذي تم تقييمه عند 89 نقطة.



وحصل هاتف OnePlus Nord CE التابع لشركة وان بلس، على المركز الثالث تقييم شركة DXOMARK من ناحية أداء البطارية، بمجموع نقاط بلغت 89 نقطة، كما حقق هاتف فيفو Vivo Y72 5G، وهاتف شاومي Xiaomi 11T، نفس مجموع النقاط حاصلين على المرتبة الرابعة والخامسة من التصنيف.

وأشار تقرير شركة DxOMark، إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق هاتف Oppo Reno 6 5G هذه النتيجة، يرجع إلى نظام الشحن السريع SuperVOOC 2.0 من شركة أوبو، والذي يوفر قدرة شحن سريعة تبلغ قوتها 65 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 80٪ في غصون 22 دقيقة فقط، وشحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 35 دقيقة فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر خمس دقائق من الشحن 10 ساعات من عمر البطارية، وأثناء اختبار شركة DXOMARK ، وفر هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G عمر بطارية يصل إلى 57 ساعة من الاستخدام المعتدل.

مميزات هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G

يذكر أن هاتف Oppo Reno 6 5G، يحتوي على بطارية تبلغ 4300 مللي أمبير، ويعمل الهاتف الذكي الذي تم الإعلان عنه هذا الصيف، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك Dimensity 900، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويتميز هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G، بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع 119 درجة، بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.