مايا دياب تشارك جمهورها صورة من حفلها الأخير فى تركيا

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عددا من الصور من حفلها أمس في تركيا، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت "النجمة اللبنانية" في حفلها بفستان أنيق وميك أب هادئ، وشعر اشقر منسدل على كتفها، وعبرت عن سعادتها بهذا الحفل من خلال تعليقا قائله: "شكرا تركيا ".



أحيت النجمة مايا دياب أمس السبت حفلًا في مدينة اسطنبول التركية، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها الموجودين في تركيا من الجنسيتين اللبنانية والسورية وغيرهما من الجنسيات العربية.



وتعد مايا دياب من النجمات التي تثير الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تعتمد على الأزياء و الإطلالات الغريبة و الملفتة للأنظار وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.



وطرحت مايا دياب، أحدث كليباتها مع محمود الليثي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.



وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.