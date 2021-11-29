طارق الإيبياري يوجه رسالة لـ كريم عبد العزيز و نيللي بعد تكريمهما

حضر الفنان طارق الإيبياري فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 43.

حيث وجه الفنان طارق الإيبياري رسالة للفنان كريم عبد العزيز من خلال كاميرا صدي البلد قائلا :" كريم عبد العزيز يستاهل الخير كله وهو مثل أعلي لينا لأنه بيحترم فنه و جمهوره و زمايله".

وأضاف طارق الإيبياري عن تكريم الفنانة الكبيرة نيللي “ أمتعينا اكتر لانها طلعت ٥ دقائق علي المسرح عملت حالة بهجه ، نتمني نشوف ليكي اعمال أكتر وأكتر لاننا بجد محرومين من متعه أعمالك".

فعاليات اليوم الثانى لمهرجان القاهرة السينمائى

تشهد فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 43 والتى تقام تحت رعاية وزارة الثقافة بدار الأوبرا المصرية عديد من عروض الأفلام والحلقات النقاشية والندوات.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه الفعاليات لليوم الثانى من مهرجان القاهرة.

حلقة نقاشية

تعقد ندوة للفنان إياد نصار، والمخرج بيتر ميمي، السيناريست هاني سرحان، وذلك ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما وتقام الندوة تحت عنوان “مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية” ويديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، حيث يتولى مهمة مناقشة المتحدثين والحضور بهذه الحلقة، كما يتلقى بعض الأسئلة من الجمهور.

كما يعرض عدد من الأفلام فى مختلف المسابقات ولعل من أبرز هذه الأفلام "من إخراج هالة جلال وتدور أحداثه حول فتاتين تعيشان في العاصمة وتعاني كل منهن من مشكلات المجتمع المصري مثل التحرش، والعنف وغيرهم.

يعرض الفيلم ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" في تمام الساعة 4 عصرًا في المسرح الصغير.

كما يعرض فيلم "ذاكرة" وهو فيلم روائي تدور أحداثه حول فتاة تسافر لرؤية صديقتها التي تعمل عالمة آثار تدرس الرفات البشرية المكتشفة داخل نفق قيد الإنشاء، وتصادف هناك شخصًا يتشارك الذكريات .

الفيلم يعرض ضمن العروض الخاصة ويتم عرضه في تمام الساعة 9 مساءً في المسرح الكبير.