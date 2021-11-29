محمد صلاح يزين تشكيل "بي بي سي" المثالي للجولة 13 من الدوري الإنجليزي

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تشكيلها المثالي للجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وضم التشكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.



واختار محلل بي بي سي جاريث كروكسكل من دي خيا في حراسة المرمى من نادي مانشستر يونايتد، وفي خط الدفاع روديجر تشيلسي، وفان دايك ليفربول، وتافاريس أرسنال، وفي خط الوسط ساكا أرسنال، وتياجو ليفربول، وماديسون ليستر سيتي، وماكجين استون فيلا، وفي الهجوم محمد صلاح ليفربول، وفاردي ليستر سيتي، وماني ليفربول.



وفاز ليفربول في الجولة الـ 13 على ساوثهامبتون برباعية نظيفة، وصنع صلاح الهدف الثاني في المباراة.