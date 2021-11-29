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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصرى يهنئ كريم عبد العزيز بعد تكريمه : مبروك عليك التكريم يافنان يا صادق يا راقي

صدى البلد

هنأ الفنان ماجد المصرى الفنان كريم عبد العزيز ،  بعد تكريمه  ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتة الـ 43.

 

ونشر ماجد المصرى صورة له كريم عبدالعزيز عبر حسابة بموقع انستجرام ، وعلق : مبروك عليك التكريم يافنان ياصادق ياراقي ".


وكان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 قد منح الفنان كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية، وقامت صديقته الفنانة منى زكي بتقديمه وتسليمه الجائزة خلال حفل الافتتاح.


وعند صعوده على المسرح، حرص «عبد العزيز» على ممازحة الحضور خلال تكريمه، حيث قال: «ربنا ما يوريكم المنظر من هنا عامل إزاي! القعدة تحت أحسن بكتير».


وحرص كريم عبد العزيز على تحية والده المخرج محمد عبد العزيز الذي حضر حفل تكريم نجله، وقدم إليه الشكر على مساندته، وضجت القاعة بالتصفيق لوالده.

وأعرب كريم عبدالعزيز، عن سعادته بالتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي، وفخره باسم الراحلة فاتن  حمامة المنحوت على الجائزة، وقدم الشكر إلى والدته، وزوجته التي تحملته 15 عامًا، حسب وصفه.

 

ماجد المصري كريم عبد العزيز

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