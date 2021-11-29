هاشتاج "الكرة الذهبية" يتصدر ترند تويتر.. ومغردون : هتبقى ظلم لو ميسي اللي اخدها

دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج " الكره الذهبيه " قبل ساعات من انطلاق حفل الكرة الذهبية للعام 2021 .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و كشف باتريس إيفرا أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق، اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2021.

وكتب إيفرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "مبروك لـ ميسي فوزه بكرة ذهبية جديدة".

ومن المقرر أن تعلن مجلة فرانس فوتبول، عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2021 في حفل بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

المرشحون للفوز بجائزة الكرة الذهبية:



وضمت القائمة 30 لاعبًا، وهم كل من: "ميسي – محمد صلاح - رونالدو – ليفاندوسكي – سواريز – نيمار – بنزيما - دي بروين – جورجينيو – دياز – برونو فيرنانديز ـ هاري كين – هالاند – كانتي – فودين – رياض محرز – لوكاكو – مبابي – ازبيلكويتا – بونوتشي – كيليني – دوناروما – باريلا - كاير – لاوتارو – مودريتش – مورينو – ماونت – بيدري – رحيم ستيرلينج ".