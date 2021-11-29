الخشت : جامعة القاهرة من أفضل 1% في التوظيف عالميًا

انطلق الملتقى التوظيفى الثانى والعشرين لكلية سياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين و رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت و الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة.

وخلال الملتقى قال رئيس جامعة القاهرة، إن ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يسير في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من الجيل الرابع والربط الجوهري بين الجامعة وسوق العمل والمجتمع الخارجى خاصة فيما يتعلق بمجال التوظيف، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة مرتبطة بخطة الدولة 2030.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة استطاعت أن تحقق تقدًما كبيرا في مختلف المجالات رصدته المؤشرات الدولية والتصنيفات العالمية، و أعتبار الجامعة من أفضل 1% في مجال التوظيف على مستوى العالم.