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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت : جامعة القاهرة من أفضل 1% في التوظيف عالميًا

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

انطلق الملتقى التوظيفى الثانى والعشرين لكلية سياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين و رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت و الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة.

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وخلال الملتقى قال رئيس جامعة القاهرة، إن ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يسير في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من الجيل الرابع والربط الجوهري بين الجامعة وسوق العمل والمجتمع الخارجى خاصة فيما يتعلق بمجال التوظيف، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة مرتبطة بخطة الدولة 2030.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة استطاعت أن تحقق تقدًما كبيرا في مختلف المجالات رصدته المؤشرات الدولية والتصنيفات العالمية، و أعتبار الجامعة من  أفضل 1% في مجال التوظيف على مستوى العالم.

الملتقى التوظيفى الثانى والعشرين كلية سياسة والاقتصاد جامعة القاهرة محمد أبو العنين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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