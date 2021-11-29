حملة "ستر ودفا" من الأورمان لتركيب أبواب وشبابيك بيوت الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

أعلنت جمعية الأورمان عن أطلقها حملة "ستر ودفا" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية في محافظة الفيوم لمجابهة فصل الشتاء.

من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية بدأت فى إعادة اعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الفيوم، ونجحت حتى الأن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الفيوم من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم .

منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان فى إعادة اعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتعريش أسقف (20186) منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وفى محافظة الفيوم تم إعادة إعمار 9263 منزلا فى 254 قرية .

وأشار شعبان، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة .

واوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لسهم تعريش الاسقف بمبلغ 500 جنيه، اوسهم تركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 250 جنيه، أو المشاركة فى توفير الألحفة والبطاطين واعمار المنازل ب3750 جنيه وذلك على أقساط ممتدة لمده 15 شهر بقسط شهرى 250 جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام .

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