سوريا.. طريق تحضير النمورة بالمكسرات

تعد النمورة السوري من الحلويات السورية الشهيرة، ويفضل الكثير من الأشخاص إعدادها بطرق مختلفة مع إضافة المكسرات الغنية بمذاق لذيذ.

وإليك طريقة إعداد النمورة السوري بالخطوات

مقادير النمورة السوري

نصف كوب سمن

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 و نصف كوب سميد خشن

1 كوب سكر ناعم

نصف كوب جوز هند مبشور

1 كوب لبن

زبادي

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ملح

2 ملعقة كبيرة ماء الورد

2 ملعقة كبيرة ماء الزهر

نصف كوب لوز مقسم إلى أنصاف

مكوّنات الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ماء الورد

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر

عصير الليمون

طريقة تحضير النمورة السوري

* تجهز صينية فرن وتدهن بالقليل من الزبدة أو السمنة.

* توضع السمنة والزبدة في وعاء صغير الحجم، يوضع الوعاء على نار متوسطة الحرارة ويترك حتى يذوب الخليط

* يضاف السميد مع خليط السمنة والزبدة في وعاء وتبث جيدا

* ثم يضاف السكر وجوز الهند واللبن والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والملح وماء الورد والزهر، وتخلط المكوّنات بسرعة متوسطة مدة دقيقة أخرى حتى تتجانس بالكامل ويتشكل خليط ناعم.

* يوضع الخليط في صنية الفرن وتدخل الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة 180، ثم يضاف عليها الشربات وتقدم النمورة