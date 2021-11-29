الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

أصيب عشاق الملك المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي، والدون كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بإحباط شديد وحزن عقب تداول أنباء عن عدم حضور كلا النجمين حفل الكرة الذهبية، بعد تسريب أنباء عن فوز النجم العالمي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بالجائزة.

غياب مو صلاح



كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، لن يحضر حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما علم أنه لن يتوج بالجائزة هذا العام.

وقال صحفي مقرب من نادي ليفربول، إن محمد صلاح لن يتواجد في حفل الليلة لابتعاده عن الجائزة المحصورة بين الثنائي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت التقارير، أن محمد صلاح لم يخطر الجهة المنظمة للحفل بوصوله، وهو ما يؤكد غيابه عن الحفل اليوم.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، هو من سيتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، مشيرة إلى أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، سيكون المنافس الأبرز للبرغوث، وسيحل في الترتيب الثاني بينما يحتل الفرنسى بنزيما المركز الثالث.



غياب كريستيانو رونالدو

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، عن موقف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، من حضور حفل الكرة الذهبية، الذي سيقدم من صحيقة فرانس فوتبول في فرنسا اليوم الإثنين.

وفقا لسيبوفيلدا فإن رونالدو لن يكون حاضرا في حفل تقديم الجائزة في فرنسا اليوم، وهو ما يؤكد عدم تتويجه بالجائزة، وسبق لرونالدو التتويج بالكرة الذهبية في خمس مناسبات من قبل كان آخرها في عام 2017.

وكشف اسكال فيريه رئيس مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، التي تقدم جائزة الكرة الذهبية عن مدى هوس كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بالتفوق على غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، ويعد اسكال فيريه من الأشخاص القلائل الذين يعرفون الفائز بالكرة الذهبية قبل الإعلان الرسمي، كما أنه المسؤول عن حفل الجائزة الأهم والأكثر ترقباً في عالم كرة القدم.

وأوضح اسكال فيريه أن رونالدو لا يفكر بالاعتزال الآن، لأن هدفه هو التفوق على ميسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، علماً أن الدون توج بـ5 كرات ذهبية خلال مسيرته، بينما يملك البرغوث الرقم القياسي بفوزه بالجائزة 6 مرات.

وقال اسكال فيريه في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: “رونالدو ليس لديه سوى طموح واحد فقط يتمثل بالاعتزال، وهو التفوق على ميسي بالكرات الذهبية، أنا أعرف هذا لأنه قاله لي”.

وربما تصبح مهمة كريستيانو رونالدو في اللحاق بميسي أكثر تعقيداً في حال تُوج الأخير بجائزة الكرة الذهبية هذا العام للمرة السابعة، حيث يرى الكثيرين أنه المرشح الأول للجائزة بحكم فوزه بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.



حفل عالمي مرتقب

أنهى مسؤولو فرانس فوتبول، ترتيبات تنظيم حفل الكرة الذهبية النهائية على مسرح دو شاتليه، الذي يستضيف الحفل، كما التقطت الكاميرات التجهيزات النهائية التي تعمل عليها المجلة وتم الكشف عن صورة الكرة الذهبية التي سيتسلمها الفائز اليوم، في إطار تشويقي لأحد أبرز الأحداث الكروية التي تنتظرها الجماهير من موسم لآخر.

وينطلق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، اليوم الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة الموافق 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:30 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وتعد جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" هي الأرفع شأنا بين جوائز اللاعبين فى العالم، ولم تقدم الجائزة المرموقة في العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، التي تسببت فى إيقاف وإلغاء بعض الدوريات، علما بأن ليفاندوفسكى كان حينها المرشح الأبرز للفوز بها، ونفس الأمر هذا الموسم، حيث انتشرت تسريبات أن النجم البولندي مهاجم بايرن ميونخ هو المتوج بها هذا العام، وسيكون محمد صلاح بعيدًا عن التتويج بالكرة الذهبية بسبب عدم فوزه بأى لقب في الموسم الماضي مع ليفربول أو منتخبنا الوطني.

وسيتم أيضًا الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية للسيدات وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إضافة لجائزة ياشين والتي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم.

والمعروف أن الكرة الذهبية هى جائزة سنوية مقدمة من طرف مجلة "فرانس فوتبول" تمنح لأفضل لاعب كرة قدم، ومُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.