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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آكلات سعودية .. طريقة عمل أرز بالحليب والتمر

طريقة عمل أرز بالحليب
طريقة عمل أرز بالحليب والتمر

أرز بالحليب والتمر من الأطباق التي تقدم في السعودية من صنف الحلويات، وهو كالأرز باللبن المصري لكن يتم تحضيره بطريقة مختلفة.

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مكونات أرز بالحليب والتمر

4 أكواب حليب كامل الدسم.

كوب كريمة طبخ للحلويات.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد.

4 حبات هيل مجروش.

كوب نصف سكر.

130 جرام أرز.

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة.

كوب تمر مقطع.

قرفة مطحونة.

فستق مفروم.

ورد مجفف.

طريقة عمل أرز بالحليب والتمر 

1- في قدر متوسطة على النار يضاف الحليب، وكريمة الطبخ، ماء الورد، وبذور الهيل والسكر يقلب جيدا حتى يتجانس ويبدأ بالغليان يضاف إليه الأرز.

2- يحرك الخليط بشكل مستمر لمدة ٣٥ دقيقة.

3- بمجرد ان ينضج الأرز تضاف الزبدة والتمر، يقلب جيدا حتى تذوب الزبدة.

4- تصب في كاسات التقديم تترك الى ان تهدأ قليلا ثم يزين بالقرفة، الفستق، التمر، والورد المجفف ثم القليل من العسل.

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