عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد تجديد اعتماده.. تعرف على معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بتطبيقية حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تمتلك جامعة حلوان العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص  الفريدة التى تعمل على خدمة المجتمع، والمناطق المحيطة بها  ومن ضمن هذه الوحدات معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.


حيث يعد المعمل  معتمدًا في مجموعة من الاختبارات التي تقيس ثبات اللون للعوامل المختلفة على المنسوجات . كما  أن المعمل يعد الثانى المعتمد على مستوى جامعة حلوان.


ويقوم معمل جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بقياس شدة ثبات اللون على الأقمشة المصبوغة والمطبوعة للعينات المختلفة ، وأيضا قياس تركيب الألياف ونوعها الي جانب اختبارات قياس الاس الهيدروجيني للسوائل وقياس اللزوجة للسوائل وقياس شدة اللون للأقمشة .

جامعة حلوان: الاتحادات الطلابية هي صوت الطالب والوسيلة الشرعية للتعبير عن رأيه.. صور

ويتم إدارة المعمل تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، وإشراف  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وو الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة مايسة فكري المدير التنفيذي للمعمل، ولفريق العمل، ا د هالة شوقي المدير الفني للمعمل، ا د جيهان شكري مدير الجودة بالمعمل، ا د عبير إبراهيم نائب مدير الجودة، ا د شريف حسن وا.د. داليا فكرى، ا د جاكلين إبراهيم، ا. م. د مي شاهين، ا م د الأمير أمام، م. م سليمان رمضان، م سارة عمارة، م هاجر جمال، م شيماء صلاح، وذلك تقديرا لجهودهم وعملهم المتميز والمتفاني بالمعمل.

جدير بالذكر انه قد أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن تجديد اعتماد معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بالكلية  من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) بوزارة التجارة والصناعة على المواصفة القياسية ISO 17025.

هنأ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة كلية الفنون التطبيقية،  الدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة داليا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بتجديد الإعتماد

 مؤكداً أن جامعة حلوان تهتم بشكل موسع باعتماد الجودة لمواكبة التطورات العملية ولتكون على قدر ثقة منتسبيها، مضيفاً أن كلية الفنون التطبيقية تتميز بكونها أعرق الكليات الفنية في الوطن العربي.

 

 

جامعة حلوان معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية خدمة المجتمع اخبار التعليم

ترشيحاتنا

مصرع مصري في الكويت إثر انفجار لغم

أول تعليق من حسن شاكوش بعد حفله في موسم الرياض.. فيديو

آخر وقت لقيام الليل وحكم صلاة الوتر أولا .. الإفتاء تحسم الجدل

اقتصاد الإمارات|التشريعات الجديدة أحدثت نقلة نوعية في تعزيز النموذج الاقتصادي

زوجة محمد صلاح تتسلم جائزة القدم الذهبية | شاهد

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات لأهداف مشروعة في صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الذكرى الأولى لوفاته.. جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين يكرمون حاتم علي

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| فيديو وصور

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

دوللي شاهين تخضع لجلسة تصوير على هامش ندوتها في صدى البلد

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ