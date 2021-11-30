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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أهم 7 ميزات فى برنامج ZOOM.. اعرفها

أهم 7 ميزات فى برنامج
أهم 7 ميزات فى برنامج ZOOM.. اعرفها

منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، نجح برنامج ZOOM الشهير لمكالمات الفيديو فى أن يصبح ضمن قائمة الأكثر تحميلاً، بعدما استخدمه الملايين حول العالم سواء للتحدث مع الأهل والأصدقاء، وحتي فى العمل عن بعد.

و بالتالى ازادات أعداد تحميلات ZOOM  بشكل جنوني ويصبح الخيار الأمثل لإجتماعات العمل، التى تجمع عدد ضخم من الأشخاص يمكنهم التحدث جميعاً فى وقت واحد دون أى مشاكل، عكس المنصات الأخري.

ولكن مع كل تحديثات يطلقها ZOOM، هناك عدد كبير من مستخدميه لايعرفون عنها شيئاً، لذلك نستعرض أهم 7 ميزات فى زووم.

1- خلفية افتراضية

يمكنك بكل سهولة اخفاء خلفية محيط كاميرا هاتفك أو اللابتوب خاصتك عبر خلفية افتراضية، تعطي شكلاً أفضل خاصةً عند عقد إجتماعات العمل، ولكي تفعلها عليك اتباع الخطوات الثلثة التالية.

2- اختصارات لوحة المفاتيح

اذا كنت تدير إجتماعاً لأكثر من شخص من على جهاز الكومبيوتر الخاص بك، وتحتاج لتفعيل هيار سريعاً دون الحاجة لإستخدام “الماوس”، يمكنك تفعيل إختصارات من لوحة المفاتيح عبر إعدادات البرنامج.

 

3- إضافة اجتماعات من منصات أخري

يمكنك إضافة طرف ثالث لإجتماعاتك من خلال إتاحة ضمه لإجتماعك مثل مستخدمي Microsoft Teams، كما هو موضح بالصور.

4- تحسين مظهرك فى الكاميرا

مع لجوء الكثيرين لإنجاز مهام العمل عبر مكالمات الفيديو من خلال زووم، قد تظهر على ملامح وجهك بعض علامات الإجهاد و الإرهاق، لذلك يوفر لك البرنامج مبزة تحسين صورة وجهك من خلال إعدادات مخصصة لذلك.

 

5- الحصول على نسخة صوتية من إجتماعك

اذا كان اجتماعك يتضمن معلومات مهمة عن عملك أو أحداث يتم التحضير لها، و فى حاجة لإعادة استرجاع ذلك يمكنك الحصول على نسخة صوتية من مكالمة الفيديو أو اجتماعك الذى أجريته.

 

6- غرف أكثر بأعداد أكبر

تفيد هذه الميزة بشكل كبير فى عملية التدريس، حيث يمكنك تكون مجموعات كبيرة تتسع حتى 200 منضم، و تنظيم حتي 30 غرفة تتسع لـ 200 شخص، و 20 غرفة فرعية تضم حتي 500 لرد، وبالتالى تفريع المجموعات اذا احتجت لذلك.

7- إلغاء الصوت أو الفيديو عند الدخول

فى حالة كنت لاتريد إزعاج الأخرين يمكنك إلغاء تفعيل الميكروفون و الكاميرا فور دخول اجتماع الفيديو، و تفعيلها وقتما تجد الأمر مناسب لذلك، وبالتالى ضمان التنسيق بين أكبر عدد من الأشخاص بدون أى إزعاج.

كورونا Zoom برنامج ZOOM تطبيق زووم زووم

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