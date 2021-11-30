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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موف و أسود.. ليلي علوي تخطف القلوب مرتين فى أسبوع

ليلى علوى
ليلى علوى

تصدرت الفنانة ليلي علوي مؤشرات البحث عبر مواقع الانترنت، بعد ان خطفت القلوب فى أحدث إطلالاتها من دبى.

 

ونشرت الفنانة ليلي علوي فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت ليلي علوي في الفيديو مرتدية فستان أنيق باللون الموف، ذو أكمام طويلة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب لوك هادئ وبسيط.

 

وعلقت ليلي علوي علي الفيديو، كاتبة: “إلى حفل الضيافة - جوائز المهرجانات العربية الدولية المميزة”.

 

ياتى هذا بعدما ظهرت الفنانة ليلي علوي فى أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وهى ترتدى بدلة باللون الاسود مرصعة ببعض الاكسورات من اللون الذهبى.

تكريم البحر الأحمر :

كانت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كشفت عن برنامج دورته الافتتاحية التي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم.

 

ويكرّم المهرجان  النجمة والأيقونة المصرية ليلي علوي التي لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلماً، ومازالت تواصل عطاءها وإبداعاتها في أدوار أسرت الجماهير وألهمت أجيالاً من المبدعين والمبدعات، فهي بلا بشك واحدة من أكثر الممثلات تنوعاً وزخماً وإبداعاً في العالم العربي.

 

ورغم صعوبة تلخيص مسيرة ليلي علوي ببعض الأمثلة، لكن يُذكر منها ”بحب السيما“ (2004) من إخراج أسامة فوزي، و”قليل من الحب كثير من العنف“ (1995) من إخراج رأفت الميهي، و”حب البنات“ (2004) من إخراج خالد الحجر، وحصلت ليلى علوي على الكثير من الجوائز العربية والعالمية في مسيرة حافلة بالإنجازات.

 

من ناحية أخرى تواصل الفنانة ليلي علوي تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “منورة بأهلها ”، والذى من المقرر عرضه على منصة إلكترونية. 

 

مسلسل منورة باهلها يشارك فى بطولته كل من ليلي علوي وناهد السباعى وغادة عادل وأحمد صلاح السعدنى من إخراج يسرة نصر الله.

 

وسبق ان قدمت ليلي علوي فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن مع المهرح يسرى نصر الله.

ليلى علوي مهرجان القاهرة السينمائي منورة باهلها مهرجان البحر الأحمر يسرى نصر الله

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