أمن المنصورة يكشف كواليس مقطع فيديو يدعي اختطاف شخص والتوجه به لقسم الشرطة

كشفت الاجهزة الامنية ، تفاصيل قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، إدعى خلاله أنه تم إختطافه بمعرفة شخصين وقيامهما بالتوجه به إلى قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، ومناشدة المسئولين وإختصام ضباط القسم.

وبالفحص تبين أنه حضر لقسم شرطة أول المنصورة طرف أول (شخصين "لهما معلومات جنائية") طرف ثان (صاحب الحساب المشار إليه - "له معلومات جنائية") ، وقرر الطرف الأول بحدوث مشادة كلامية مع الطرف الثانى، على إثر وجود خلافات سابقة ومحاولته إبتزازهما مادياً ومطالبته بمبالغ مالية كبيرة منهما نظير إدعاء معاملات بينهم، وبمناقشة الطرف الثانى رفض الإدلاء بأقواله بديوان القسم، وأضاف بأنه سيدلى بأقواله أمام النيابة العامة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.