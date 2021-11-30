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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية لمدينة القرين.. تفاصيل

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدينة القرين، لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة ورفع القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الديار الشامية بدءاً من تقاطع شارع الجامعة وصولاً لتقاطع شارع السادات بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و 310 ألف جنيه .

 

شدد المحافظ على الأستاذ إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة كافة المعوقات أمام الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع والزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة والجدول الزمني لنهو الأعمال وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

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إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مدي رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم , كما تعرف على إحتياجاتهم واستمع لمشاكلهم ليوجه رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فوراً

 

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة القرين تفقد موقع الـ 31 فدان بطريق القرين / أبو حماد والمخصص لتشوين مركبات التوكتوك المخالفة والتي يتم مصادرتها لمخالفتها لإشتراطات الترخيص وخطوط السير الممنوحة لها .

 

أكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والإحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين ، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.

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