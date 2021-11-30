جدول غذائي للحامل يناسب أغلب متطلباتها

تتبع أغلب النساء خلال فترة الحمل جدول غذائي للحامل، حيث يأتي مع الحمل كمية هائلة من النصائح والمعلومات. ومع ذلك هناك بعض الأشياء التي لا تدركها المرأة في هذه المرحلة، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالتغذية.

جدول غذائي للحامل

وهناك دور كبير قد يلعبه اتباع جدول غذائي للحامل بما فيها الحفاظ على صحة المرأة الحامل، وتكوين جنينها بشكل صحي دون حدوث أى مضاعفات للطرفين؛ حيث أن التغذية الجيدة تبدأ قبل محاولة الإنجاب.





ويمكن للنظام الغذائي التي تتبعه المرأة خلال فترة الحمل وقبلها واتباع جدول غذائي للحامل، أن يكون له آثار عميقة على نمو الأطفال وتطورهم وصحتهم في المستقبل، وتشير الدلائل إلى أن تناول نظام غذائي صحية من اليوم الأول من الحمل يمكن أن يؤثر إيجابًا على الصحة مدى الحياة.



ولا يجب للحامل أن تزيد من تناول الطعام؛ حيث يمكن أن يعرض الأم لخطر متزايد من حدوث مضاعفات مثل سكري الحمل ، كما أن تجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالسمنة فيما بعد في الواقع ، وقد يزداد متطلبات المرأة من الغذاء مع مرور شهور الحمل، إلا أن الأمر لا يمكن حله يتناول المزيد من الأطعمة الصحية.

جدول غذائي للحامل



ويستمر نمو صحة الطفل بعد الولادة وتحتاج الأم الجديدة إلى استعادة قوتها وطاقتها؛ حيث تعتبر التغذية الجيدة ، خاصة بعد الولادة ، مفتاح المرأة لكي تستعيد صحتها. إلى جانب ذلك ، تزداد حاجة النساء المرضعات إلى العديد من المغذيات الدقيقة (مثل اليود والفيتامينات وحمض أوميغا 3 الدهني DHA) التي يتم استنفاذها من جسدها لتزويدها بالطفل.



ويحتوي حليب الثدي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لدعم نمو الطفل البدني والعقلي. وبالتالي ، فإن التغذية الجيدة بعد الحمل لا تبدو مختلفة عن التغذية الجيدة قبل وأثناء الحمل، وخلال الأربعين أسبوعًا من الحمل الكامل ، تعتبر الأطعمة التي يتم تناولها أكثر أهمية من أي وقت مضى .



وسيوفر النظام الغذائي الصحي المتوازن جميع الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي تحتاجها الأمهات الحوامل تقريبًا، وهناك بعض الفيتامينات والمعادن المهمة التي قد لا يوفرها النظام الغذائي المتوازن ما يكفي منها أثناء الحمل، لذا يوصى عادةً باستخدام هذه المكملات خلال فترة الحمل ، مثل حمض الفوليك وفيتامينات ب الأخرى وفيتامين د واليود والحديد وأوميغا 3 لدعم نمو دماغ الجنين وعظامه وعينيه .