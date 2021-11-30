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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نقص فيتامين د يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات.. أسباب الإصابة بالكحة.. مضاعفات اختلال مستوى السكر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق لأهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

كيف يمكن إنقاص وزن المراهقين بأمان؟
 

يرغب عدد كبير من الأشخاص في إنقاص الوزن بسرعة للحصول على جسم رشيق ومثالي، وتوجد أنظمة رجيم عديدة تساعد فى إنقاص الوزن ولكن عندما يتعلق الأمر بالمراهقين فإن هناك الكثير من الأمور التي يجب وضعها فى الاعتبار عند اختيار نظام رجيم مناسب لهم.

 

ممارسة الرياضة أبرزها ..6 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن خلال الرضاعة الطبيعية
 

من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي أثناء الرضاعة الطبيعية حتى تتمكني من إنتاج الحليب المغذي لطفلك، وهذا يعني أن تقليل السعرات الحرارية قد لا يكون دائمًا خيارًا آمنًا. ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لدعم فقدان الوزن بأمان أثناء الرضاعة الطبيعية .

 

نقص حاد في فيتامين شائع يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات
 

يعتبر سرطان البروستات من أخطر السرطانات التي تصيب الرجال، وهي في غدة صغيرة على شكل حبة الجوز، وأفادت منظمة الصحة العالمية أن سرطان البروستات يتطور ببطء ولا يظهر أي علامات لسنوات عديدة .

 

احترس.. 5 مضاعفات خطيرة لاختلال مستوى السكر وحلول عملية للنجاة منها
 

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمملكة السعودية بتحذير المواطنين من اختلال مستوى السكر في الدم سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض .

 

الأنيميا والحساسية أبرزها.. تعرف على أسباب الإصابة بالكحة
 

يشعر البعض بالخوف عند إصابته بالكحة بالأخص مع انتشار فيروس كورونا، ولكن على العكس فإن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالكحة.

 

دراسة: السجائر الإلكترونية تضر بالحمض النووي ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان
 

بعض المدخنين لجأوا إلى استخدام السجائر الإلكترونية لاعتقادهم بأنها أقل خطورة من السجائر العادية.. وحذرت دراسة أجراها باحثون اليوم في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن السجائر الإلكترونية الفيبينج Vaping يضر بالحمض النووي للأشخاص بنفس تأثير السجائر العادية، ولكن بدرجة أقل.

 

كيف تعالج آلام الظهر القوية بسرعة
 

تعد الام الظهر من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار ويمكن التخلص منها ببعض العادات البسيطة، وتتحسن آلام الظهر عادة في غضون بضعة أسابيع أو أشهر وفي نفس الوقت هناك العديد من الأشياء التي يمكنك تجربتها للمساعدة في تقليل الألم وتسريع الشفاء.

 

هل التفكير الزائد مرض نفسي؟.. وأبرز أسبابه
 

مع التعرّض للضغوط المختلفة ومشكلات الحياة، قد يلجأ الإنسان إلى التفكير الزائد وهو ما يؤثِّر على الحالة النفسية ويزيد من القلق والتوتر، ويأتي التساؤل هنا هل التفكير الزائد مرض نفسي، وهل يمكن ان يصل إلى الاكتئاب.

 

صبغ الشعر بالحناء.. أضرارها على الشعر الخفيف
 

يلجأ الكثير إلى صبغ الشعر بالحناء لإعطائها مظهرا مختلف ومتجدد، وأيضا لخوفهم من استخدام الصبغات الكيميائية والتي تستهلك من عمر الشعر وتسبب في تلفه وتساقطه، ولكن هل يتناسب صبغ الشعر بالحناء مع جميع أنواع الشعر، وهل هو صحي أم لا  وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية..

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة وزن المراهقين انقاص الوزن الرضاعة الطبيعية سرطان البروستات مستوي السكر الإصابة بالكحة السجائر الالكترونية الام الظهر التفكير الزائد صبغ الشعر بالحناء

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