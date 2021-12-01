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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو الشبابي القادم Vivo Y55 5G

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو الشبابي القادم Vivo Y55 5G

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بمواصفات مميزة، تحت اسم Vivo Y55 5G حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف قريبا ، كما سيضم عددا من التقنيات الجديدة والتحسينات منها دعم شبكات الجيل الخامس 5G مع أداء سريع .

 

وبحسب موقع MySmartPrice فإنه تم رصد هاتف Vivo Y55 5G على منصة Geekbench برقم ا لطراز Vivo V2127 كما تم تأكيده من قبل قاعدة بيانات IMEI ، وسيصدر الهاتف بسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية.

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وسيأتى هاتف فيفو Vivo Y55 5G  بشاشة من نوع LCD بحجم 6.2  بوصة، ،مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.

 

وسيحتوي هاتف فيفو Vivo Y55 5G ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط ، مع أحدث نظام تشغيل من جوجل Android 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت ويرOrigin OS أو Funtouch OS 12   .

 

وسيعمل هاتف فيفو Vivo Y55 5G  بمعالج قوي من نوع Dimensity 700 SoC   من شركة ميديا تيك ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر microSD تدعم حتى 1 تيرابايت.

 

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