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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تعتزم إطلاق Motorola Edge S30 بشاشة 144 هرتز ومعالج بأداء جبار

موتورولا تعتزم إطلاق
موتورولا تعتزم إطلاق Motorola Edge S30 بشاشة 144 هرتز

تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاق هاتف رائد بمواصفات جبارة حيث سيتميز بشاشة تحتوى على أعلى معدل تحديث على الإطلاق فى أى هاتف ذكى، حيث ستكون الشاشة قادرة على تشغيل الألعاب الثقيلة والصور والفيديوهات ذات الجودة العالية.  

وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف موتورولا القادم والذى يفترض أنه سيصدر تحت اسم Motorola Edge S30 سيحصل على عدد من الميزات ليس فقط في الشاشة وإنما في أداء الهاتف حيث سيحصل على معالج قوى للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية.

وسيأتى هاتف موتورولا Motorola Edge S30 بشاشة قياس 6.78  بوصة من نوع LCD بجودة+ FullHD ، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية وتقنية HDR10+ ، مع تصنيف بتصنيف IP52 ومقاومة المياه والغبار ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف  .

وسيقدم هاتف موتورولا Motorola Edge S30 كاميرا خلفية ثلاثية  الرئيسية بمستشعر 108  ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق 2 ميجابكسل، و مستشعر OIS ، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Edge S30 بمعالج من نوع Snapdragon 888+ SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، بسرعة 3 جيجاهرتز وثلاثة أنوية Cortex A78 مسجلة بسرعة 2.42 جيجاهرتز وأربعة أنوية Cortex-A55 موفرة للطاقة مسجلة بسرعة 1.8 جيجاهرتز، ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G . 

وسيحتوى هاتف موتورولا Motorola Edge S30 على بطارية بسعة كبيرة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع يقوة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، وتقنيات Bluetooth 5.2 ، و Wi-Fi 6 ، ولكن لا يحتوي الهاتف على فتحة بطاقة microSD أو مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. 

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