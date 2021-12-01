بطريقة مروعة.. عاصفة ثلجية تقتل كلبا صغيرا

تجمد جرو يبلغ من العمر 10 أيام حتى الموت؛ بعد أن مزقت العاصفة أروين، سقف مأوى للحيوانات خلال الليل.

قالت سيلفيا فان أتا، صاحبة الملجأ إن الكلب "فلورنس" كان أصغر جرو في مركز Many Tears لإنقاذ الحيوانات في جنوب ويلز، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

دمرت العاصفة الشديدة اروين في إحداث فوضى في جميع انحاء البلاد الليلة الماضية وتركت بدون كهرباء، وقالت سيلفيا إنها احتضنت فلورنسا لأنها كانت أبرد الجراء لكنها لم تستطع تدفئتها لأن رياحا بسرعة 90 ميلاً في الساعة ضربت البلاد.

قالت سيلفيا: "لقد فقدنا جروًا واحدًا ، فلورنس، لأن الجو كان شديد البرودة ولم أستطع أن أبقيه دافئًا وكان الجو فاشلاً، لقد كانت الأصغر هناك وعمرها عشرة أيام فقط".

كما أضافت:" كان الوضع خطيرًا حقًا في الخارج ولم أستطع تركهم ، لذلك أخذت أبرد واحد لأن الآخرين على الأقل كان لديهم حرارة جسم والدتهم، وضعتها في المقدمة وحاولت أن أبقيها دافئة. لم يكن لدينا أي ماء ساخن أو كهرباء على الإطلاق. لم أستطع تسخينها".

قالت سيلفيا إن فلورنسا كانت تتغذى بالزجاجة من قبل متطوعين في الملجأ للمساعدة في إضافة حليب أمها، وبشكل مأساوي ، كانت قد بدأت للتو في فتح عينيها وبناء قوتها.

وأضافت سيلفيا: "عندما تأتي هذه الكلاب ولديها كلاب ، فهذا أمر شخصي للغاية لأننا لا نمتلك ذلك كثيرًا، كان هذا الجرو جروًا صغيرًا جدًا وكنا نطعمه بالزجاجة للمساعدة في تكميل أمه واستمر في ذلك عشرة أيام وبدأ يفتح عينيه. كنا فخورون جدًا لأنه كان يعمل بشكل جيد."

