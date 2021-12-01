أردوغان: التقارب مع الإمارات خطوة تاريخية.. وتحسين العلاقات مع مصر أمر ممكن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن خطوات التقارب التي اتخذتها تركيا مع الإمارات "تاريخية"، متحدثًا عن تقارب مماثل مع مصر.

وقال أردوغان "الآن وقعنا اتفاقيات بقيمة 11 مليار دولار مع الإمارات، وسأزور هذا البلد في النصف الأول من فبراير"، مؤكدا أن "العلاقات مع الإمارات ستذهب إلى مستويات متقدمة جدا، ولدينا خطط واعدة في هذا المسار".

وأشار الرئيس التركي في تصريحات تلفزيونية إلى إمكانية إجراء زيارات مماثلة مع دولة البحرين.

وخلال حديثه عن مصر، أكد أردوغان أن التقارب مع مصر "أمر ممكن أيضًا"، مشيرًا إلى أنه "سيكون في مصلحة شعوب المنطقة".

وأضاف أن "العلاقات مع مصر الآن في مستوى وزارات الخارجية، ومن الممكن أن يتطور ذلك بشكل واضح أيضا".

وفي وقت سابق، اعتبر أردوغان أن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات خلال محادثات أنقرة، الأسبوع الماضي، ستدشن عصرا جديدا في علاقات البلدين.

وأبرمت الإمارات وتركيا على هامش الزيارة، اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت عددا من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين أبوظبي وأنقرة.

ومن بين الاتفاقيات تأسيس صندوق إماراتي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وقال أردوغان إن تركيا ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على غرار تلك العلاقات في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة.