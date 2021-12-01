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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس أجهزة سامسونج وهواوي.. ما تريد معرفته عن هاتف أوبو الجديد القابل للطي

هاتف أوبو
هاتف أوبو

تعمل شركة أوبو Oppo، على تطوير أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، للدخول في مجال الهواتف ذات الشاشات المطوية لمنافسة هواتف سامسونج وهواوي.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، سينطلق هاتف أوبو القابل للطي تحت اسم OPPO Find N، والذي سيتميز بشاشة رئيسية مرنة بقياس 7.9 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.

 

 

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مميزات OPPO FIND N 5G أول هاتف ذكي قابل للطي من أوبو

وكشفت التسريبات السابقة، أن الهاتف منافس أجهزة سامسونج Galaxy Fold القابلة للطي، سيتم إطلاقه بحلول نهاية العام الجاري، وأنه لن يتوفر بسعر رخيص.

وسيتمتع هاتف أوبو القابل للطي، بشاشة خارجية بقياس 6 بوصات، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز، مع كاميرا أمامية موجودة أعلى الزاوية اليسرى.

وتبعا للمعلومات، سيتميز هاتف أوبو OPPO Find N، بكاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، وسيحصل الهاتف القابل للطي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن هاتف أوبو القابل لطي، سيحتوى على كاميرا أساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل،  مع مستشعر IMX766 من سوني، وكما سيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق مع واجهة المستخدم ColorOS 12.

وسيدعم هاتف OPPO Find N، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، كما سيحصل على دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، وسيحتوى بطارية بقوة 4500 مللي أمبير.

ولم تؤكد أوبو موعد إطلاق أول هواتفها القابلة للطي، ولكن تشير التسريبات إلى أنه قد يتم إطلاقه خلال النصف الأول من العام المقبل 2022، من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف OPPO FIND N القابل للطي الجديد  حوالي 1500 (أي ما يزيد على 23 ألف جنيه مصري).

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