ميقاتي: توافق بين الأزهر والفاتيكان على دعم لبنان اجتماعيا في هذه الظروف

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إنه التقى بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، الذي عبر عن عمق محبته للبنان وتعاطفه مع شعبه في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها.

وأضاف ميقاتي في كلمة له، أنه أُبلغ لاحقا عن حدوث تواصل البابا فرنسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، اللذين توافقا على تنسيق الجهود الإسلامية المسيحية لدعم لبنان اجتماعيا في هذه الظروف.

جاءت كلمة ميقاتي خلال إطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الاجتماعية، مؤكدًا: "نجتمع في ظل ظروف صعبة اقتصاديا وماليا واجتماعيا يمر بها الشعب أفرزت واقعا لم يعد ممكنا معالجته إلا بتدابير طارئة نأمل أن لا تطول".

وأضاف ميقاتي: "ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف إلى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والأمم المتحدة وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي".