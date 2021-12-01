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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة مهرجان الإسماعيلية تلتقي مسئولي قناة السويس لمناقشة استعدادات إقامة الدورة 23

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أجرت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة عدة لقاءات اليوم بعدد من مسئولي قناة السويس لإجراء التحضيرات اللازمة لإقامة الدورة ال ٢٣ و المقرر إقامتها في الفترة من من ١٧ وحتى ٢٣ مارس ٢٠٢٢.

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والتقي كل من السيناريست "زينب عزيز" رئيس المركز القومي للسينما و المخرج "سعد هنداوي" رئيس مهرجان الإسماعيلية  باللواء "وسام الدياسطي" مستشار رئيس هيئة قناة السويس، و الدكتور "محمد شقيدف" نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم و الطلاب و ذلك للتنسيق حول إقامة الدورة القادمة ومناقشة سبل التعاون فيما بين الهيئة والجامعة و المهرجان.

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يذكر أن إدارة المهرجان تقوم حاليا باستقبال الأفلام المقرر مشاركتها بالدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية خلال الموقع الرسمي للمهرجان. 
http://ismailiafilmfest.com/ismailia2022/ 
على أن يتم غلق باب استقبال الأفلام ١٠ يناير ٢٠٢٢.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

 

إدارة مهرجان الإسماعيلية قناة السويس استعدادات

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