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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. تطبيق "سكني" يسجل 320 ألف زيارة خلال نوفمبر 2021

صدى البلد

سجل تطبيق "سكني" خلال شهر نوفمبر الماضي 320 ألف زيارة، بمعدل يومي تجاوز 10 آلاف زيارة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية والحلول السكنية المتكاملة التي يقدمها موقع وتطبيق "سكني" للأسر السعودية بهدف تسهيل إجراءات استفادتها من جميع الخيارات السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج، لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).


وشهد مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 73 ألف رد على اتصالات المستفيدين خلال شهر نوفمبر الماضي بمعدل يومي 2500 اتصال، للاستفسار عن خدمات برنامج "سكني" التي تبدأ بالاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.


وأجاب حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر ([email protected]) خلال الشهر الماضي عن 19,481 تساؤلاً من المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملُّك المنزل الأول للأسر السعودية.


ونفذ موقع "سكني" 5009 طلبات واستفسارات عبر خدمة "راسلنا"، وعُولِج نحو 2214 اعتراضاً من خلال أيقونة "تحدث معي" على منصة "سكني" (sakani.housing.sa) عبر خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة المستفيدين. ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 112 مشروعاً سكنياً توفر أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بمتوسط أسعار 700 ألف ريال، ونحو 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض في أغلب مدن ومحافظات المملكة.


يذكر أن برنامج "سكني" سهل استفادة أكثر من 175 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى شهر أكتوبر 2021م، منها ما يزيد عن 149 ألف أسرة سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول بتقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم.

تطبيق سكني سكنى موقع وتطبيق سكني رؤية المملكة 2030 اقتصاد السعودية

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