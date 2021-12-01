رغم حصولها على اللقاح.. الصحة الإماراتية تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورا بدولة عربية وحاصلة على جرعتي لقاح كورونا "كوفيد-19" حسب البروتوكول الوطني المعتمد.



وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة.



وأكدت الوزارة جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من خلال التقصي وإجراءات الفحوصات اللازمة.

اللقاح

كما شددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية أخذ اللقاح والحصول أيضا على الجرعة الداعمة حيث تساهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات خاصةً في ظل المتحورات.