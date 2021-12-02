سمير صبري: مفيش مهرجان بياخدني في لجنة التحكيم.. وبياخدوا بنت إمبارح.. فيديو

أعرب الفنان سمير صبري، عن سعادته بتكريم الفنانة نيللي في مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أنه يقدرها كثيرا، ومنذ 20 سنة وهو يحاول إعادتها للأضواء.

وأضاف “صبري”، خلال لقائه في برنامج "رأى عام" المذاع علي قناة "تن"، أنه قام بعمل 14 فيلما مع الفنانة نيللي، ومسلسلين، وأنا أكثر شخص يعرف تفاصيل حياتها.

وتابع صبري ، إنه تعلم دائما أن يحترم ضيوفه أثناء عملة في الماضي وهذا ما تعلمة ، لافتا إلي انه يتحدث اكثر من لغة ومع ذألك لم اعمل كـ عضو في لجنة تحكيم في أي مهرجان وما يجعلني اشعر بالاستغراب هو انهم يباخدوا الفتيات للتحكيم "بنت امبارح "