بندوة صدى البلد.. ألفت عمر تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسل إجازة مفتوحة

حلت الفنانة ألفت عمر ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن نشاطها الفني، وحياتها الخاصة في لقاء لم ينقصه الصراحة.

وقالت ألفت عمر ، إن فكرة مشاركتها في مسلسل إجازة مفتوحة جاءت من خلال المخرج محمد حماقي، التي تعاونت معه لأول مرة في مسلسل زي القمر من خلال حكاية مش هنفرح بيكي، ورشحها للمشاركة بعد أدائها اللافت.

وأضافت ألفت عمر أن مسلسل إجازة مفتوحة كان متوقف اثناء تصوير زي القمر ثم عاد التصوير قبل شهر من العرض، مشيرة إلى أنها لم تتردد على قبول الدور لأنها تثق في كلام المخرج محمد حماقي.

ألفت عمر في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة ألفت عمر ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن نشاطها الفني، وحياتها الخاصة في لقاء لم ينقصه الصراحة.

وتحدث ألفت عمر ، خلال اللقاء عن مشاركتها في مسلسل إجازة مفتوحة مع الفنان شريف منير، بالإضافة إلى فيلمها الجديد "النهاردة يوم جميل" الذي تم عرضه مؤخرا في دولة الكويت.

وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري ، بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة.

أعمال ألفت عمر

على صعيد آخر، احتفلت الفت بنجاحها في مسلسل إجازة مفتوحة الذي يتواصل عرضه للمرة الثانية على التوالي في سابقة لمسلسل أكثر من ٣٠ حلقة وهو العمل الذي شاركت بطولته مع النجوم شريف منير ولقاء الخميسي ومراد مكرم وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت ألفت عمر عن مسلسل "أجازة مفتوحة" إنها لعبت فيه دور أماني صديقة لقاء الخميسي بالمسلسل وزوجة مراد مكرم وهي في بدايتها كانت محبة للموضة والأزياء.

وتقع في حرج مع زوجها، حيث يشك في وجود علاقة بينها وبين شريف منير بعد أن وجده فجأة في منزلهم.

ويعرض للفنانة ألفت عمر، حاليا في الكويت فيلمها النهاردة يوم جميل مع المخرجة نيفين شلبي والنجوم نجلاء بدر وهنا شيحة وباسم سمرة وهو العمل الذي سيعرض قريبا في دور العرض المصرية.

فيلم النهاردة يوم جميل

ويشارك في فيلم "النهاردة يوم جميل" الفنانين: باسم سمرة، ونجلاء بدر، وهنا شيحة، وألفت عمر، وأحمد وفيق، وانتصار، وهو من تأليف وإخراج نيفين شلبي.

مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا.

وينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.