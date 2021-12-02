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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وظائف وزارة التموين.. أخر موعد لتلقي الطلبات الأربعاء المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين، عبر موقعها على الانترنت عن عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالمديريات في عدد من المحافظات، موضحة أنّ طلبات شغل هذه الوظائف تسلّم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.

وتتسلم  الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف طلبات راغبي الالتحاق بالوظيفة، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، مرفقا بالطلب بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد ومختوم من جهة عمله، موضحا به الآتي:

1- تاريخ ومحل الميلاد.

2 - التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

3 - تاريخ التعيين.

4 - التدرج الوظيفي.

5 - القدرة على إجادة لغات أجنبية.

6 - المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

7 - الخبرة النوعية والزمنية.

8 - الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

9 - الوظائف الإشرافية.

10- الاجازات الخاصة ونوعها.

11 - الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها.

12- العلاوات التشجيعية.

13- خطابات الشكر والتقدير.

14- الجزاءات إن وجدت.

15- تقارير الكفاية لأخر عامين.

16 - محل الإقامة.

17- عدد 2 صورة شخصية.

18- صورة بطاقة الرقم القومي.

19- العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه.

كما تشمل مرفقات طلب الوظيفة، بيانا عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها، مؤيدا بالمستندات الدالى على ذلك، مع تقرير باقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

وأكد موقع وزارة التموين أنّه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد للوزارة بالبريد، كما سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان، مع ضرورة أن تقدم الطلبات إلى اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمقر ديوان عام وزارة التموين 99 شارع قصر العيني بالقاهرة. 

وظائف وزارة التموين 

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية.

- مدير مديرية التموين والجارة الداخلية بمحافظة الأقصر

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