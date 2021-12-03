نادية الجندي لـ سميحة أيوب عبر انستجرام: وحشني الشغل معاكي

شاركت الفنانة نادية الجندي صورا رفقة الفنانة القديرة سميحة أيوب، وذلك في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت نادية الجندي: "مع العظيمة #سميحة_ايوب ♥️♥️ وحشتيني ووحشني الشغل معاكي

ربنا يمتعها بالصحه والعافيه وطوله العمر يارب 🤲🏻".

عبرت الفنانة نادية الجندي، عن عميق سعادتها بانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية، مؤكدة أنه أهم مهرجان لأنه يحمل إسم عاصمة مصر والوجه الحضاري لها.

وأضافت نادية الجندي، في تصريحات لقناة دي إم سي مصر، اليوم الجمعة: “أحرص على التواجد فيه وتكرمت فيه سابقا، واعتز كثيرا بهذا التكريم، ولابد من الدولة تقديم دعم أكبر لمهرجان القاهرة السينمائي”.

وتابعت نادية الجندي، أن المهرجان في حاجة لمزيد من الدعم والحضور الكبير من قبل نجوم عالميين، كما كان في السابق.

وأكدت أن تكريم الفنانة نيللي أمرا أسعدهم جميعا وتأخر كثيرا، لافتة إلى أنها فنان من زمن الفن الجميل.