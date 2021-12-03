الحبس وغرامة 3 مليون جنيه.. عقوبات المخالفين بقانون بوابة العمرة المصرية

بعد انقطاع عامين بسبب فيروس كورونا، أعلنت المملكة العربية السعودية، عودة الطيران المباشر بين مصر والمملكة، إلى جانب عودة رحلات العمرة بدءا من الأربعاء الماضي، وذلك بمراعاة تطبيق الشروط والإجراءات الاحترازية.

من جانبه أعلن نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ناصر ترك، أن جميع التعاملات في ملف العمرة هذا العام سيتم من خلال بوابة العمرة المصرية وهي الجهة الشرعية الوحيدة لتنفيذ رحلات عمرة.

عقوبات شركات العمرة المخالفة

وفي هذا السياق نستعرض عقوبات الشركات المخالفة لإجراءات بوابة العمرة المصرية:

للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية وفى حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

و يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

2- عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.

وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ويعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.