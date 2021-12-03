عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة 3 مليون جنيه.. عقوبات المخالفين بقانون بوابة العمرة المصرية

العمرة
العمرة

بعد انقطاع عامين بسبب فيروس كورونا، أعلنت المملكة العربية السعودية، عودة الطيران المباشر بين مصر والمملكة، إلى جانب عودة رحلات العمرة بدءا من الأربعاء الماضي، وذلك بمراعاة تطبيق الشروط والإجراءات الاحترازية.

من جانبه أعلن  نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ناصر ترك، أن جميع التعاملات في ملف العمرة هذا العام سيتم من خلال بوابة العمرة المصرية وهي الجهة الشرعية الوحيدة لتنفيذ رحلات عمرة.

قادرون على قهر متحور أوميكرون.. بشرى سارة من مسئول سعودي بشأن العمرة

عودة رحلات العمرة.. زيادة 20% للمعتمرين ورسوم تصل لـ 7000 جنيه

عقوبات شركات العمرة المخالفة

وفي هذا السياق نستعرض عقوبات الشركات المخالفة لإجراءات بوابة العمرة المصرية:

للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية وفى حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

و يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:          

1- نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

2- عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.
وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ويعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

عمرة السعودية فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية بوابة العمرة المصرية

ترشيحاتنا

إهمال جسيم.. جراحة تبتر الساق الخطأ لمريض مسن

أخرهم أدهم السلحدار .. أشهر حالات الوفاة في ملاعب كرة القدم

منافس الأهلي في مونديال الأندية.. نتائج كارثية لـ مونتيري في الدوري المكسيكي

دعاؤه مستجاب.. قصة أويس بن عامر الذي بشره النبي دون أن يراه

في اليوم العالمي لـ ذوى الإعاقة.. القانون يجرم إهمالهم أو استغلالهم جنسيا

سوق المستعمل.. 5 سيارات هاتشباك موديل 2018| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بعد تصريحات مستشار الرئيس.. إجراءات تلجأ إليها الحكومة لمواجهة تحورات كورونا

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

وزير البترول يعلق على احتمالية زيادة أسعار الوقود: وضعنا سقفا 10% ومرتبطون بالسوق العالمية

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

فيديو

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

بدون نتيجة.. معلومات عن امتحانات رابعة إبتدائي

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ