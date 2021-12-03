المسرح المتنقل بالإسماعيلية يناقش أثر الإدمان الاجتماعي والاقتصادي

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تستمر فعاليات المسرح المتنقل الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك بمركز شباب قرية سرابيوم بالإسماعيلية.

تضمنت الفعالية، أمسية شعرية للشاعر بهاء اللبودى وقدم مجموعة من القصائد في حب مصر، إلى جانب محاضرة بعنوان "ثقافة عن الإدمان" تحدثت د.نادية شكرى حول أثر الإدمان الاجتماعي والاقتصادي، وأعراضه، وأثره علي الأطفال، كما اختتم الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وقدمت خلاله مجموعة من الأغانى منها "الصيادين، بتغني لمين، نوح الحمام، ضم ضم، البدو"، كما قدم الفنان ماهر كمال باقة من أغنيات التراث الإسماعيلي، بحضور أعداد كبيرة من أهالي القرية.

بجانب ذلك تستمر الورش المقامة على هامش المسرح المتنقل وهي ورش المفارش وعلب المناديل بالخرز تدريب هبه محمد، ورشة الخيش تدريب مريم شكرى، ورشة صناعة الجلود تدريب مروة سيف الدين.