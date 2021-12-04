مقبلات شهية.. طريقة عمل سلطة الفول السوداني

تعتبر طريقة عمل سلطة الفول السوداني من الأكلات الشهية والبسيطة للغاية والتي يمكن تحضيرها في المنزل، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار أيضا لما تتمتع به من مذاق مختلف وصحي أيضا .





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل سلطة الفول السوداني الخفيفة والسهلة وهي وجبة مثالية لثلاث أشخاص، ولا يستغرق وقت تحضيرها سوى خمس دقائق، وهي وصفة سريعة وصحية ويمكن تقديمها كنوع من المقبلات بجانب الوجبة الرئيسية او كوجبة بسيطة على العشاء.



طريقة عمل سلطة الفول السوداني

طريقة عمل سلطة الفول السوداني

مقادير طريقة عمل بزبدة الفول السوداني :

2 خيار مقطع قطع صغيرة

1 طماطم مقطع قطع صغيرة

ملعقة بقدونس أو كزبرة حسب الرغبة

للصوص:

ملعقتان ونصف من زبدة الفول السوداني

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

ملعقتان ماء

رشة ملح



طريقة عمل سلطة الفول السوداني :

1- يقطع الخيار والطماطم والبقدونس أو الكزبرة ونقوم بوضعهم في إناء.

2- تخلط زبدة الفول السوداني مع الماء والخل الأبيض والملح، ويضاف إلى الخيار والطماطم ويتم تقليبهم .

3- يتم وضع سلطة الفول السوداني في طبق التقديم وتقدم باردة.