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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشوى مصطفى تسخر من تأثر الفن بالتريند: ربنا هيحاسبنا

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

شاركت الفنانة نشوى مصطفى منشورا تسخر فيه من زمن التريند، وانعدام الدراسة والعلم والفن، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت  نشوى مصطفى تقول: “ربنا هيحاسبنا على شباب موهوبين حقيقيين لما كانوا بيسألونا نبتدى منين كنا بننصحهم إن دراسة الفن شئ مهم — عفواً ياشباب ضيعنا عليكم فرصتكم فى النجومية والتألق والتحقق".

وتابعت نشوى مصطفى : "سامحونا معلش الاساتذة اللي اتربينا فنياً على ايديهم هما اللي خدعونا وفهمونا غلط — فهمونا إن الموهبة الحقيقية لازم ندعمها بالدراسة والثقافة — فهمونا إننا لازم نقرى كتير فى كل حاجة وندرس أدب وفن تشكيلى وموسيقى فهمونا إن الفنان سفير بلده وفهمونا إن الفنون نور - فهمونا إن الفنون جمال بينعش الروح والوجدان — باصحح غلطتى وباحذركم — اوعوا تضيعوا وقتكم — ماتاخدوش نصايح مننا — ركزوا على الترند وانسوا خالص كلامنا العبيط ”.

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تعليق ناري من نشوي مصطفي بعد الهجوم عليها بسبب رشوان توفيق

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إخرس.. نشوى مصطفى تنفعل على متابع بسبب رشوان توفيق

وكانت دعمت الفنانة نشوى مصطفى، الفنان الكبير رشوان توفيق بعد تصريحاته الأخيرة عن رفع ابنته وزوجها وحفيده دعوى حجر عليه.


وكتبت نشوي عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :الحاج رشوان توفيق ولي من أولياء الله الصالحين ولا نزكيه على الله ربنا يجعل لنا نصيب من بركاتك يا مولانا".

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