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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج البطولة الأولى للخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا المصرية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أقيمت أمس الجمعة بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي (٤٩) باسم البطل الأوليمبي أحمد أسامة الجندي، وذلك بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للخماسي الحديث، بملاعب استاد القاهرة الدولي، بمشاركة ٣٠ طالبًا و ٢٥ طالبة من (٩) جامعات (الأمريكية بالقاهرة، حلوان، عين شمس، الإسكندرية، القاهرة، الكندية، مصر للمعلوماتية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التعليم العالى)


وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود.رأفت عبد المنصف مدير البطولة، و أ.محمد عبدالرحمن مسئول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.
وأسفرت النتائج عن الآتي:
سباقات الفردي طلبة: 
- المركز الأول: الطالب/ نورالدين كريم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا). 
- المركز الثاني: الطالب/ محمد أسامة الجندي (جامعة مصر للمعلوماتية). 
- المركز الثالث: الطالب/ مهند طارق شعبان (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

سباق الفردي طالبات:  
- المركز الأول: الطالبة/ سلمي أيمن عبدالمقصود (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).
- المركز الثاني: الطالبة/ هايدي عادل كمال (الجامعة الأمريكية بالقاهرة) 
- المركز الثالث: الطالبة/ نورين بوليس لمعي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).
نتيجة الفرق طلبة:
- المركز الأول: (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).
- المركز الثاني: (الجامعة الكندية).
- المركز الثالث: (جامعة الإسكندرية).
نتيجة الفرق طالبات:
- المركز الأول: (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).
- المركز الثاني: (الجامعة الأمريكية بالقاهرة).
- المركز الثالث: (جامعة الإسكندرية).
وعلي هامش توزيع جوائز نهائي البطولة قام د. صبحي حسانين بتكريم وتسليم درع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إلى كل من:
• اللاعب. أحمد أسامة الجندي - البطل الأوليمبي.
• د.شريف العريان - رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية.
• الجامعة الأمريكية.

بطولة الخماسي الاتحاد المصري للخماسي استاد القاهرة الدولي

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