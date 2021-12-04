مصرع طفلة وإصابة شخصين والبحث عن سيدة في انهيار منزل بأسيوط

لقيت طفلة مصرعها وأصيب شخصين في إنهيار منزل مكون من طابقين بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط بأسيوط.

تلقى اللواء الدكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار منزل بقرية بني مجد على سكانه.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف والانقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص إنهيار منزل مكون من طابقين ملك " عبد الحميد. ح. س" مقيم غرب قرية بني مجد.

تمكنت قوات الإنقاذ السريع والدفاع المدني من انتشال جثة طفلة تدعى " جنا. ح. ع" 3 سنوات وشخصين آخرين وجاري البحث عن جثة سيدة أسفل الانقاض، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.