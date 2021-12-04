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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هشام الحلبي: معرض إيديكس رسالة سلام وردع

معرض إيديكس
معرض إيديكس

قال اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس" حقق نجاحا كبيرا في 2018، مؤكدًا أن ذلك كان تقييم شركة إنجليزية، واعتبرته أحسن معرض تجارى في العالم.


وأضاف خلال مداخلة عبر سكاي بي، ببرنامج "من القاهرة"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أنه تم البناء على نجاح 2018 بصورة محترفة وأصبح معرض إيديكس 2021 به شركات أكبر، كما أن المعرض أصبح محفل عالمى للقاءات قادة القوات المسلحة ووزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء إنتاج حربي وكبرى الشركات العالمية المصنعة للسلاح، وهو ما يؤسس إلى تعاون عسكري، إضافة إلى أنه كان منصة إكاديمية راقية وخير مثال على ذلك المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية.


وأشار إلى أن المعرض رسالة سلام وردع أيضَا، فهو رسالة سلام لأن مصر احتضنت كل الدول المصنعة للسلاح والمحبة للسلام معلقًا: "لكي تعيش في سلام يجب أن تمتلك مفاتيح القوة، ومن أحد العناصر المطلوبة للقوة سلاح متطور وقوات مسلحة قادرة على استخدامه". 

هشام الحلبى أكاديمية ناصر العسكرية الصناعات الدفاعية أيديكس شركة إنجليزية

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