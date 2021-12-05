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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نهاية الاحتكار.. قرار جديد بشأن صناعة السجائر في مصر.. تفاصيل

صناعة السجائر
صناعة السجائر

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعات، عن طرحها المزايدة المحدودة الخاصة برخصة صناعة السجائر في مصر، بعد توقفها عدة أشهر والتي من شأنها إنهاء احتكار المنتج.
 

وأوضح إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، أن هيئة التنمية الصناعية أخطرتهم ببدء بيع كراسة الشروط الخاصة بالرخصة اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم 9 ديسمبر، على أن يتم فتح المظاريف 23 يناير المقبل.



وأضاف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه حتى الآن لم تشتري 
أى شركة سجائر في مصر كراسة الشروط.

 

وتوقع إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، بدء شراء كراسة الشروط من غدا الاثنين والتعرف على التعديلات الجديدة التي أجرتها الهيئة حول تلك الرخصة، في ظل الملاحظات السابقة التي رصدتها الشركات خلال عملية لطرح الأخيرة والتي دعت حوالي 3 شركات التحفظ عليها والمطالبة بتأجيل الطرح حتى ديسمبر الجاري.

 

وتعتبر الرخصة هي الأولى من نوعها التي يتم طرحها منذ عقود، وعلى الرغم من التعديلات التي أُجريت على كراسة الشروط عدة مرات، إلا أن الشركات أبدت تحفظها على بنود أخرى، وتقدمت بخطابات إلى مجلس الوزراء تطلب فيها تأجيل الطرح حتى ديسمبر وتعديلها بما يصب في صالح الخزانة العامة، وحرية المنافسة.

 

وكانت أبرز مطالب الشركات الثلاث ضرورة فصل رخصة السجائر إلى ثلاث رخص، بما يجني عائدا أكبر للخزانة العام.

السجائر صناعة السجائر شعبة الدخان التنمية الصناعية رخصة السجائر

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