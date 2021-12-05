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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة في بروكسل اعتراضا علي القيود بسبب كورونا.. فيديو

صورة أرشيفية.. مظاهرات
صورة أرشيفية.. مظاهرات بلجيكا

خرجت مظاهرات حاشدة في بروكسل، اليوم الأحد، للاحتجاج على القيود المشددة بشأن فيروس كورونا التي فرضتها الحكومة البلجيكية لمواجهة الارتفاع الأخير في حالات الإصابة.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، واحتج المتظاهرون ضد الإجراءات التي أعلنت يوم الجمعة، في الأسبوع الثالث الذي تشدد فيه الحكومة الإجراءات بعد أن أسفرت الزيادة الأخيرة في الإصابات عن إنهاك الخدمات الصحية، وحرمت المصابين بأمراض أخرى مهددة للحياة، كالسرطان، من العلاج.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "متحدون من أجل حريتنا وحقوقنا وأطفالنا" وهاتفين "حرية! حريه!" ، وساروا باتجاه مقر الاتحاد الأوروبي، كما حمل آخرون لافتات منتقدة للقاحات وضد فرضها إلزاميا.

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وكان رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو أعلن يوم الجمعة أن رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ستغلق في موسم العطلات، وأنه يتعين على الأطفال الآن وضع كمامات بدءا من سن السادسة.

وأمرت الحكومة بإغلاق النوادي الليلية والحانات والمطاعم في الحادية عشرة مساء لمدة ثلاثة أسابيع، كما تصاعدت التكهنات بأن مواعيد الإغلاق ستصبح في الثامنة مساء، لكن مجلس الوزراء أرجأ القرار في الوقت الحالي.

 

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