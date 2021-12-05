يحيى الفخراني يفجر مفاجأة: الرقابة أنقذتني من الحبس ودخول السجن.. تفاصيل

كشف الفنان يحيي الفخراني خلال استضافته في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة سها سعيد، خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بقطاع الرقابة ؛ عن تفاصيل إنقاذه من الحبس.

وأكد الفنان يحيي الفخراني عضو اللجنة، أهمية دور الرقابة والرقيب، وأنه منذ سنوات خرجت موجه تطالب بالغاء الرقابة وهذا الأمر أثار الخوف بشدة لأن الرقابة تحمي الفنان قبل الجمهور



وقال الفخراني: الرقابة لعبت دورا مهما وأنقذتني من السجن في إحدى القضايا التي اقيمت ضد فيلم "للحب قصة أخيرة" .

وتابع الفخراني : "الرقيب له دور مهم لحماية الفنان ولكن لابد ن يكون هناك تدقيق لاختيار الرقباء، وأن يكون الرقيب مصريا قويا، ويعرف المجتمع بشكل جيد ويعرف الشعب المصري وتقاليده"

يحيى الفخراني يكشف كواليس مشهد الضحك الشهير في فيلم الكيف

في لقاء قديم للفنان يحيى الفخراني مذاع على فضائية (ART) من تقديم صفاء أبو السعود تحدث عن كواليس مشاهد فيلم الكيف وكشف مفاجأة عن مشهد الضحك الشهير الموجود في الفيلم.



وقال الفنان يحيى الفخراني :" أنا حضرت لمشهد الإدمان ده كويس أوي لأن أيام ما كنت طبيب كانت حالات إدمان الهروين مش كتيرة أوي واللي كان منتشر الأفيون وده إلي احنا كنا بنشوفه في المستشفيات وقرأت عنه كويس وشوفت حالات موجودة بالفعل في المستشفيات .

وأكمل " الفخراني" :" أصررت أعمل الدور من غير مكياج ومن خلال المعايشة تقمصت الشخصية ولهذا السبب ظهر المشهد بهذا الشكل .



وأضاف يحيى الفخراني :" للأسف حصل خطأ في التصوير وقالوا هيعيدوه بس أنا مقدرتش أعيده تاني ".



وكشف " الفخراني" تفاصيل مشهد الضحك الشهير في فيلم الكيف قائلًا :" كنت حابب أوي المشهد ده وعملت حركة خبيثة كده طلعت 100 جنيه أيامها ده كان مبلغ كبير واديتها لـ علي عبد الخالق المخرج وقلت للعامل الي بيشتغل على الكاميرا الـ 100 جنيه دي ليك لو المشهد ده اتعمل من أول مرة واتعمل فعلا من أول مرة ومن غير بروفة وفرحت بيه جدًا " .