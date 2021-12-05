عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيى الفخراني يفجر مفاجأة: الرقابة أنقذتني من الحبس ودخول السجن.. تفاصيل

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

كشف الفنان يحيي الفخراني خلال استضافته في  لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة سها سعيد، خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بقطاع الرقابة ؛ عن تفاصيل إنقاذه من الحبس.

وأكد الفنان  يحيي الفخراني عضو اللجنة،  أهمية دور الرقابة والرقيب، وأنه منذ سنوات خرجت موجه تطالب بالغاء الرقابة وهذا الأمر أثار الخوف بشدة لأن الرقابة تحمي الفنان قبل الجمهور


وقال الفخراني: الرقابة  لعبت دورا مهما وأنقذتني من السجن في إحدى القضايا التي اقيمت ضد فيلم "للحب قصة أخيرة" .

وتابع الفخراني : "الرقيب له دور مهم لحماية الفنان ولكن لابد ن يكون هناك تدقيق لاختيار الرقباء، وأن يكون الرقيب مصريا قويا، ويعرف المجتمع بشكل جيد ويعرف الشعب المصري وتقاليده"

يحيى الفخراني يكشف كواليس مشهد الضحك الشهير في فيلم الكيف

في لقاء قديم للفنان يحيى الفخراني مذاع على فضائية (ART) من تقديم صفاء أبو السعود تحدث عن كواليس مشاهد فيلم الكيف وكشف  مفاجأة عن مشهد الضحك الشهير الموجود في الفيلم.


وقال الفنان يحيى الفخراني :" أنا حضرت لمشهد  الإدمان ده كويس أوي لأن أيام ما كنت طبيب كانت حالات إدمان الهروين مش كتيرة أوي واللي كان منتشر الأفيون وده إلي احنا كنا بنشوفه في المستشفيات وقرأت عنه كويس وشوفت حالات موجودة بالفعل في المستشفيات .
وأكمل " الفخراني" :" أصررت أعمل الدور من غير مكياج ومن خلال المعايشة تقمصت الشخصية ولهذا السبب ظهر المشهد بهذا الشكل .


وأضاف يحيى الفخراني :" للأسف حصل خطأ في التصوير وقالوا هيعيدوه بس أنا مقدرتش أعيده تاني ".


وكشف " الفخراني" تفاصيل مشهد  الضحك الشهير  في فيلم الكيف  قائلًا :" كنت حابب أوي المشهد ده وعملت حركة خبيثة كده طلعت 100 جنيه أيامها ده كان مبلغ كبير واديتها لـ علي عبد الخالق المخرج وقلت للعامل الي بيشتغل على الكاميرا الـ 100 جنيه دي ليك لو المشهد ده اتعمل من أول مرة واتعمل فعلا من أول مرة  ومن غير بروفة وفرحت بيه جدًا " .

يحيى الفخراني مجلس الشيوخ لجنة الثقافة والإعلام فيلم الكيف المستشفى

موضوعات متعلقة

الفرحة فرحتين.. هشام جمال يكشف كواليس إخراجه وغنائه في مبادرة قادرون باختلاف

أشرف عبد الباقي: أصحاب القدرات الخاصة يمتلكون إرادة حديدية وسعيد بالمشاركة في قادرون باختلاف

يارب تكون مرتاحة.. أحلام توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

نضال الأحمدية : شيرين عبد الوهاب ترفض البكاء وتشعر بوجع وترفض الحديث عن طليقها

أخبار الفن : لبنى عبد العزيز ورشوان توفيق مفاجأة ختام مهرجان القاهرة .. وعمر كمال يعلق على انتهاء أزمته

صدمة .. وفاة مهند الغزاوي رئيس مهرجان أوسكار العرب

صلاح عبد الله يكشف تطورات حالته الصحية بعد سلبية مسحة كورونا "خاص"

دا اللي كان مخوفني.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل أول وقوف على المسرح

ترشيحاتنا

تحويل مسار .. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

إيهاب جلال: الإضافات الجديدة سيكون لها دور مع بيراميدز في الكونفدرالية

الأهلي يعلن مفاجأة لبطل سباحة من ذوي الهمم بعد مناشدته لـ السيسي.. فيديو

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

لماذا قدم سفير أمريكا الجديد أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل قبل الموعد المحدد؟

مصدر قلق.. تحذير عاجل من مكتشف سلالة أوميكرون الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

ايقافات وغرامات بالجملة..قرارات عاجلة من لجنة المسابقات بالقسم الثاني.. تعرف عليها

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

الموسيقيين تحفظ التحقيق مع عمر كمال بشرط عدم المزاح على السوشيال ميديا

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

نهاية الاحتكار.. قرار جديد بشأن صناعة السجائر في مصر.. تفاصيل

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

نجوم في حضرة الرئيس وذوي الهمم.. الظهور الثاني لـ إيمان الحصري.. السيسي يواسي دنيا سمير غانم ويشكرها.. كوميديا أشرف عبد الباقي ومصطفى شعبان تزين الاحتفالية.. وظهور خاص لـ عمر خيرت

5 ساعات من الحب المتبادل.. ذوو الهمم في كفالة الرئيس الإنسان.. ضحك ولعب وجد وحب وأمنيات تتحقق باحتفالية قادرون باختلاف.. والسيسي للأطفال: بحبكم كلكم

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

فيديو

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

الطفل الباكي.. محمود قطع قلوب المصريين وأمه: ارموه في الشارع.. فيديو

بدايات رومانسية ونهايات مأساوية.. زواج وطلاق النجوم في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ