خسرت وزنها.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بختام مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء قبل حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور فى الصور بإطلالة مثيرة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأسود بفتحة على الساق والظهر وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وكشفت عن جمالها وأناقتها وكشف عن وزنها المثالى وهو ما علق عليه البعض من متابعينها على السوشيال ميديا أنه كشف عن خسارة وزنها .





وتركت ريهام عبد العفور شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوات النود والرموشالسوداء وأحمر شفاه باللون البينك.





حفل ختام مهرجان القاهرة

وقررت إدارة مهرجان القاهرة، عرض الفيلم الذى سيفوز بجائزة بالهرم الذهبي بمسرح النافورة بعد انتهاء حفل الختام.





وكشف مصدر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تحضير المهرجان لمفاجأتين في حفل الختام.

وقال المصدر لموقع صدى البلد: " مفاجأة حفل الختام سيكون حضور الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والفنان رشوانتوفيق وسيكون لهما دورا في توزيع الجوائز".

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