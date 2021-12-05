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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد تعليقات مناهضة للإسلام بالكونجرس.. إلهان عمر: بيلوسي ستتخذ إجراءا حاسما

الهان عمر
الهان عمر

قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر، إنها تثق بأن رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي، ستتخذ "إجراء حاسما" ضد النائبة الجمهورية لورين بويبرت بعد حديثها عنها الذي شابه الترهيب بالإسلام.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، وصفت  بويبرت إلهان وهي مسلمة مولودة في الصومال، بأنها عضو في "جماعة جهادية" وذلك خلال لقاء في الشهر الماضي في ولاية كولورادو التي تمثلها في الكونجرس.

وقالت بويبرت أيضا إنه لا خوف من ركوب مصعد في الكونجرس مع إلهان إذا لم تكن تحمل حقيبة ظهر.

واعتذرت بويبرت، وهي مشرعة في الفترة الأولى لها، عما بدر منها، لكن اتصالا هاتفيا بين الاثنتين انتهى وهما على خلاف عندما لم تبد بويبرت أي ندم.

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وفي وقت لاحق طالب الديمقراطيون مجلس النواب بإعفاء بويبرت من مهامها في لجان المجلس لما وصفوه بأنه تعصب أعمى ضد الإسلام.

وقالت إلهان  لـ سي إن إن: "أجريت محادثة مع رئيسة المجلس وأثق تماما بأنها ستتخذ ضدها إجراء حاسما في الأسبوع المقبل".

الكونجرس ولاية كولورادو الهان عمر نانسي بيلوسي الديمقراطيون مجلس النواب الصومال الإسلام

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