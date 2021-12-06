كل ما تريد معرفته حول التهاب الأوتار وطرق العلاج

يحدث التهاب الأوتار عندما يلتهب الوتر بعد إصابة الوتر، ويمكن أن يسبب آلام المفاصل وتيبسها ويؤثر على كيفية تحرك الوتر.

ويمكنك علاج إصابات الأوتار الخفيفة بنفسك، ويجب أن تشعر بالتحسن في غضون 2 إلى 3 أسابيع.

أعراض التهاب الأوتار

هناك أوتار في جميع أنحاء جسمك، يربطون عضلاتك بعظام مفاصلك ، على سبيل المثال ، في ركبتيك و مرفقيك وكتفيك.

الأعراض الرئيسية لالتهاب الأوتار هي:

ألم في الوتر يزداد سوءًا عند الحركة

صعوبة في تحريك المفصل

الشعور بإحساس صريف أو طقطقة عند تحريك الوتر

تورم ، وأحيانًا مصحوبًا بالحرارة أو الاحمرار

كيف تعالج التهاب الأوتار بنفسك

اتبع هذه الخطوات لمدة 2 إلى 3 أيام للمساعدة في إدارة الألم ودعم الوتر.

الراحة : حاول تجنب تحريك الوتر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

الثلج : ضع كيس ثلج على الوتر لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل 2 إلى 3 ساعات.

الدعم : لف ضمادة مرنة حول المنطقة أو استخدم ضمادة أنبوبية أو استخدم دعامة ناعمة.

من المهم نزع الضمادة أو الدعامة قبل الذهاب إلى الفراش.

عندما تتمكن من تحريك المنطقة المصابة دون أن يوقفك الألم ، حاول الاستمرار في تحريكها حتى لا يتيبس المفصل.

للمساعدة في منع حدوث المزيد من الإصابة أو الألم ، حاول تجنب:

رفع الأشياء الثقيلة أو الإمساك القوي أو الالتواء الذي يزيد الأعراض سوءًا

ممارسة الرياضة حتى يتعافى الوتر



المصدر webmd