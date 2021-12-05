لمرضى حصوات الكلى.. اتبع هذه الخطوات للتخلص منها

حصوات الكلى هي واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا، وتتمثل الوظيفة الرئيسية للكلية في طرد كل الماء الزائد وشوائب الدم على شكل بول، وتُترك بعض المواد مثل أكسالات الكالسيوم والأحماض الأمينية وحمض البوليك في شكل جزيئات صغيرة وعندما يزداد تركيز تلك المواد المتراكمة ، تتحول إلى حصوات بلورية صلبة وحادة تُعرف باسم حصوات الكلى.

يمكن أن تمر حصوات الكلى التي يصل حجمها إلى 3 مم عبر البول ، لكن حصوات الكلى الكبيرة يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا وتصريف الدم في البول.

علاج حصوات الكلى

يشمل العلاج غير الجراحي لحصوات الكلى ما يلي:

شرب الماء حتى 2 إلى 2.8 لتر في اليوم.

مسكنات الآلام مثل الإيبوبروفين والنابروكسين الصوديوم لتخفيف الألم الناتج عن الحصوات.

أدوية مثل حاصرات ألفا لإرخاء عضلات الحالب حتى تنتقل الحصوات بسهولة إلى المثانة .

بالنسبة لحصى الكلى الكبيرة ، يتطلب الأمر علاجًا مكثفًا يتضمن ما يلي:

تفتيت الحصى بموجة الصدمة خارج الجسم (ESWL) لكسر حصوات الكلى عن طريق الاهتزازات القوية .

جراحة حصوات الكلى الكبيرة منظار الحالب لتفتيت الحصوات لتمكنها من المرور بسهولة عبر البول .