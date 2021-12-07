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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير صبري يحكم على مسيرته الفنية وأعماله.. وعدم تكريمه في المهرجانات.. ويوضح سبب كرهه للمشاركة في المسلسلات

سمير صبري
سمير صبري

حل الفنان سمير صبري اليوم ضيفا علي برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " وتحدث عن مسيرته المهنية نعرض لكم أبرز تصريحاته :

 

قال الفنان سمير صبري ، أنه قام بتصوير اكثر من 130 فيلم وجميعها كانت مبهجة ، لافتا إلى أنه لا يستطيع تقييم أعماله الفنية ولكنني سعيد بمسيرتي المهنية والفنية واعتقد اني كنت مؤدي غير مزعج.

 

قال الفنان سمير صبري ، إن جائزة الأوسكار بالنسبة لي هو مشاهدة الجمهور إلى أعمالي الفنية وتأثرهم بها وجميع أعمالي الفنية قريبة إلى قلبي، وتعلمت أن أقوم بعمل ما أحب و احب ما تعمل حتي انجح به .

 

قال الفنان سمير صبري ، أنه تشارك مع الفنانة نيللي في 14 فيلم وهي شخصية جميلة، مؤكدا ان نيللي تقدم عملها بجدية شديدة ودائما ما كانت منتظمة في مواعيد عملها .

 

قال الفنان سمير صبري ، انه تزوج وسنه 20 عام ووقتها كنت حديث التخرج من كلية الآداب وزوجتي كانت انجليزية وتدرس في مدرسة إنجليزية في الإسكندرية وبعدها قمت بتعيينها في مدرسة في الزمالك ، مشيرا إلى أن والده اشترى له شقة وسيارة بعد تخرجه وكانت الشقة في الزمالك .

 

قال الفنان القدير سمير صبري  أنه قدم نحو 130  فيلماً  جميعها مبهجة   وروى  في لقاء   خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON   ذكريات أغنية "محتار انا ويا البنات": قائلاً : " كان قريب نجلاء فتحي متوفى.. واخدناها في مطعم سمك عشان تفك وغنيت في المطعم

 

قال الفنان سمير صبري ، إن ابني عندما يأتي الي زيارتي في مصر يعرف قدري جيدا ويرى دائما حب الناس لي وقال لي مرة " فهمت لماذا ضحيت بي و بوالدتي وهذا بسبب حب الناس ليك في مصر "

 

أجاب الفنان  القدير سمير صبري  على سؤال الاعلامية لميس الحديدي  حول من  كانت فتاة أحلامه قائلاً : " ليلى مراد   " وقاطعته الحديدي   قائلة : كانت كبيرة عليك "


 

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