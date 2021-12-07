سمير صبري يحكم على مسيرته الفنية وأعماله.. وعدم تكريمه في المهرجانات.. ويوضح سبب كرهه للمشاركة في المسلسلات

حل الفنان سمير صبري اليوم ضيفا علي برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " وتحدث عن مسيرته المهنية نعرض لكم أبرز تصريحاته :

قال الفنان سمير صبري ، أنه قام بتصوير اكثر من 130 فيلم وجميعها كانت مبهجة ، لافتا إلى أنه لا يستطيع تقييم أعماله الفنية ولكنني سعيد بمسيرتي المهنية والفنية واعتقد اني كنت مؤدي غير مزعج.

قال الفنان سمير صبري ، إن جائزة الأوسكار بالنسبة لي هو مشاهدة الجمهور إلى أعمالي الفنية وتأثرهم بها وجميع أعمالي الفنية قريبة إلى قلبي، وتعلمت أن أقوم بعمل ما أحب و احب ما تعمل حتي انجح به .

قال الفنان سمير صبري ، أنه تشارك مع الفنانة نيللي في 14 فيلم وهي شخصية جميلة، مؤكدا ان نيللي تقدم عملها بجدية شديدة ودائما ما كانت منتظمة في مواعيد عملها .

قال الفنان سمير صبري ، انه تزوج وسنه 20 عام ووقتها كنت حديث التخرج من كلية الآداب وزوجتي كانت انجليزية وتدرس في مدرسة إنجليزية في الإسكندرية وبعدها قمت بتعيينها في مدرسة في الزمالك ، مشيرا إلى أن والده اشترى له شقة وسيارة بعد تخرجه وكانت الشقة في الزمالك .

قال الفنان القدير سمير صبري أنه قدم نحو 130 فيلماً جميعها مبهجة وروى في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON ذكريات أغنية "محتار انا ويا البنات": قائلاً : " كان قريب نجلاء فتحي متوفى.. واخدناها في مطعم سمك عشان تفك وغنيت في المطعم

قال الفنان سمير صبري ، إن ابني عندما يأتي الي زيارتي في مصر يعرف قدري جيدا ويرى دائما حب الناس لي وقال لي مرة " فهمت لماذا ضحيت بي و بوالدتي وهذا بسبب حب الناس ليك في مصر "

أجاب الفنان القدير سمير صبري على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول من كانت فتاة أحلامه قائلاً : " ليلى مراد " وقاطعته الحديدي قائلة : كانت كبيرة عليك "



