أخبار الرياضة.. بن شرقي يقترب من الدحيل القطري.. موسيماني يرفض رحيل ديانج.. نجاة لاعب منتخب مصر من حادث مروع

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:نجاة لاعب منتخب مصر من حادث مروع

نجا أحمد شريف، لاعب منتخب الشباب، ونادي فاركو، من حادث مروع على طريق الإسماعيلية.



الزمالك يتحرك لإعادة مصطفى محمد بعد فتوى الفيفا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي نادي الزمالك فتحوا خط مفاوضات قويا مع جالطة سراي التركي لعودة مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك يغري محمد صبحي بـ7 ملايين جنيه سنويا لرفض عرض الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، طلب من محمد صبحي، حارس الفريق المعار إلى صفوف فاركو، الاجتماع معه عقب بطولة كأس العرب.



بند في عقد الونش يهدد بقاءه مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، عن تفاصيل بند الشرط الجزائي في عقد محمود حمدي الونش مع الزمالك.



الدحيل يطلب الاجتماع مع بن شرقي في قطر

أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن إدارة نادي الزمالك علموا بتلقي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، عرضا من نادي الدحيل القطري للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.



سيراميكا كليوباترا يكشف عن لاعبين طلب ضمهما من الزمالك

كشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوباترا، عن لاعبين طلب ناديه ضمهما من صفوف الزمالك بالانتقالات الصيفية الماضية.



معتز البطاوي يوضح سبب فشل انتقال شادي حسين للأهلي

تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوباترا، عن سبب فشل صفقة انتقال شادي حسين للأهلي.



موسيماني يخلي مسئوليته حال رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رفض فكرة رحيل المالي أليو ديانج، لاعب فريق الكرة، في يناير المقبل؛ حال تجدد عرض احترافه، سواء في الدوري التركي أو الفرنسي، مؤكدا أنه يحتاج إلى خدماته في كأس العالم للأندية والتي ستقام في فبراير 2022.



شبانه يكشف موقف محمد شريف من عرض بشكتاش التركي

كشف الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن نادي بشكتاش التركي، جدد طلبه لـ ضم محمد شريف، مهاجم الأهلي، في يناير 2022 للمرة الثانية، وذلك بعد وجود وفد من النادي التركي لمراقبة اللاعب خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب.



أحمد حسن: الجزائر أول معيار حقيقي لقياس مستوى منتخبنا مع كيروش

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن مباراة الجزائر ستكون اختبار قوي لكارلوس كيروش، مدرب المنتخب والفريق بشكل عام، مشيرا إلى أن الجزائر من أقوى المنتخبات في القارة.



فاروق جعفر يكشف لصدى البلد حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك

أكد الكابتن فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه قرر بالفعل خوض انتخابات القلعة البيضاء القادمة.